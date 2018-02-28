После непогоды в области остаются обесточенными 3 населенных пункта - ХОГА

28 февраля 2018 г. 13:24
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Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации. По состоянию на 12.00 обесточенными остаются 3 населенных пункта - один в Дергачевском районе, еще один в Золочевском и 1 в Изюмском. Также, отмечают в ХОГА, частично обесточены 7, а это в целом около 500 абонентов.

Напомним, ранее синоптики сообщали об ухудшении погодных условий в ряде регионов страны с 27 по 1 марта.

Также, по информации заместителя председателя ХОГА Евгения Шахненко, в отдельных районах Харькова есть дефекты на теплотрассах, утечки, дефекты на трубах, в том числе на Салтовке. Однако, уверяет Шахненко, на потребителях это не сказывается, их запитали через резервную линию, ведутся ремонтные работы.

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