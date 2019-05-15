После встречи со змеей оказалась в реанимации. На Харьковщине женщину укусила гадюка

Накануне в Краснокутском районе женщину укусила гадюка Никольского. Первую помощь пострадавшая получила в районной больнице, там ей вкололи cироватку. А уже потом доставили санавиацией в Харьков и поместили в реанимацию областной больницы. Пострадавшая является научной сотрудницей Национального природного парка "Слобожанский», рассказали в пресс-службе ХОГА, а вот герпетологи говорят, укус гадюки не так страшен, как может показаться на первый взгляд. В Украине в основном проживают мелкие змеи и смерть от их укуса - это скорее исключение, чем правило. Ужалить змея может только тогда, когда чувствует угрозу и первой никогда не нападает. Однако, как опасность она расценит и случайное касание. Поэтому, если укус таки случился, сначала следует убедиться, что это была именно гадюка. Рана выглядит как прокол на коже и в небольшом количестве на этом месте проступает кровь.

Александр Зиненко, герпетолог:

Перші 5-6 хвилин відбувається розвиток запальної реакції у місці укуса, тобто змінюється колір шкіри, відчувається біль, потім розвивається набряк. І потім, вже десь за пів години, може розвинутися загальне отруєння організму, яке проявляється в недомаганні або поганому самопочутті, запамороченні і так далі

Водятся змеи в дубравах и любят высокую траву. Также их можно встретить вблизи водоемов. В частности, у рек Харьков, Уды и Северский Донец. Поэтому в таких местах лучше не ходить без высоких сапог и защитной одежды и надо внимательно смотреть под ноги. А если недосмотрели, и гадюка таки напала, следует обязательно обратиться к врачам в течение 12-ти часов, подчеркивают специалисты.

Александр Зиненко, герпетолог:

Звільнити кінцівку від одежі, від прикрас, від годинника тому що набряк набуває насправді катастрофічних розмірів і всі ці речі можуть передавити кінцівку. Не займатися самолікуванням, не накладати жгут, не припалювати місце укусу, не висмоктувати отруту – це небезпечно, більш небезпечно, ніж сам укус. Звертатися до лікаря

Транспортировать укушенного в медицинское учреждение следует осторожно, так, чтобы он меньше двигался, советуют специалисты. Сейчас состояние пострадавшей жительницы Краснокутского района медики оценивают как удовлетворительное. А уже в ХОГА добавляют, в Харьковской области есть достаточный запас сыворотки от яда гадюки

