Пособие по безработице в Украине: какой размер и как получить

По состоянию на 1 сентября в Украине 275 тысяч украинцев имеют статус безработных, из них 224,8 тысяч получат пособие по безработице, сообщили в Государственном центре занятости. Средний размер этой выплаты в августе 2019 года составил 3 253 гривны.

Самый высокий уровень безработицы сейчас по Украине зафиксирован в Луганской, Донецкой и Волынский областях, самый низкий – в Харьковской, Киевской областях и городе Киеве.

Пособие по безработице предоставляется гражданам, которые официально зарегистрированы как безработные. Для того, чтобы получить соответствующий статус, нужно стать на учет в Центр занятости.

Регистрация безработных, которые обращаются за помощью в трудоустройстве, проводится независимо от регистрации места жительства или пребывания, поскольку в Украине действует Единая информационно-аналитическая система государственной службы занятости.

При взятии безработного на учет в Центр занятости на него заводится персональная карточка, в которой указываются личные данные.

Регистрация безработных в Центре занятости проводится при подаче следующих документов:

паспорт гражданина Украины;

учетная карточка налогоплательщика;

трудовая книжка или гражданско-правовой договор;

документ об образовании (диплом, свидетельство, сертификат и т.д.);

военный билет с указанием даты постановки на учет (в случае необходимости);

справка с последнего места работы о размере заработной платы (необходима, если страховой стаж за последние 12 месяцев составляет не менее полугода).

Дополнительно к основному перечню документов сотрудники Центра занятости могут попросить предоставить ряд справок (для отдельных групп населения). Для иностранцев, которые постоянно проживают в Украине, например, обязательно предъявление удостоверения (разрешения) на жительство. Переселенцы предъявляют справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица и подают ее копию. При этом если у переселенца отсутствуют документы, подтверждающие факт его увольнения, в ЦЗ также предъявляют:

заявление о прекращении трудовых отношений, подлинность подписи на котором нотариально заверена, или документ, подтверждающий факт прекращения занятости (гражданско-правовой договор, выписка из Единого государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей), или соответствующее решение суда – в случае прекращения трудовых отношений в судебном порядке;

расчетный документ (квитанцию), подтверждающий отправку указанного заявления работодателю заказным письмом с описью вложения.

С 1 января 2019 года установлены следующие минимальные размеры пособия по безработице:

1 630 гривен – для застрахованных лиц, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного, составляет не меньше чем 6 месяцев. Указанным лицам назначается пособие по безработице в размере, который определяется с учетом средней заработной платы и страхового стажа и не может быть меньше указанного минимального размера;

610 гривен - для лиц, имеющих страховой стаж менее 6 месяцев в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного, а также другим категориям безработных, определенным пунктом 2 статьи 22 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы".

Сумма выплат, в зависимости от продолжительности безработицы, плавно уменьшается. Так, в первые 90 дней безработный получает 100% назначенного ему пособия, в следующие 90 календарных дней – 80%, в оставшийся период выплаты составляют 70%.

Важно, что максимальный размер финансовой помощи по безработице не может превышать 4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц. То есть, максимальная сумма пособия по безработице в настоящее время составляет 7 тысяч 412 гривен.

Согласно украинскому законодательству, общая продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 360 календарных дней в течение двух лет.

Однако существует ряд нюансов (в частности, статья увольнения), которые влияют на продолжительность предоставления финансовой помощи безработным.

Периоды выплат пособий по безработице следующие:

720 дней – для лиц предпенсионного возраста (за 2 года до наступления права выхода на пенсию);

360 дней – стандартная продолжительность выплат для большинства граждан;

270 дней – при увольнении с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин, по соглашению сторон, а также согласно пп. 3, 4, 7, 8 ст.ст. 40, 41 и 45 Кодекса законов о труде Украины;

180 дней – для переселенцев, а также молодежи, которая закончила или прекратила обучение в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях, уволилась со срочной военной службы.

Для тех, у кого официального стажа больше года, но они вынуждены были уйти с работы по уважительной причине, пособие рассчитывается следующим образом:

Страховой стаж до 2-х лет – 50% от всей суммы. От 2-6 лет – 55%. 6-10 лет – 60%. Страховой стаж больше 10 лет – 70%. Размер пособия по безработице, который насчитывают по последней зарплате, не может превышать четырех прожиточных минимумов.

Средняя заработная плата для выплаты пособия по безработице рассчитывается в порядке, определенном Кабинетом Министров в Постановлении № 1266 от 26 сентября 2001 г. Расчетным периодом являются 6 месяцев, предшествовавших расторжению трудового договора. Сначала вычисляется среднедневной заработок, с учетом отработанных дней в расчетном периоде, затем он умножается на процент, который и определяет размер пособия.

Каждый украинец может сделать расчет пособия по безработице самостоятельно, воспользовавшись онлайн-калькулятором на сайте службы занятости или другого официального портала.

Калькулятор сам высчитает предположительную сумму пособия, окончательный размер подсчитают в ЦЗ. Если все данные вписаны правильно, то оба результата будут одинаковыми.

После присвоения статуса безработного необходимо посещать ЦЗ (не реже одного раза в 30 календарных дней) и сотрудничать с карьерным советником в подборе подходящей вакансии. Подходящей работой считается та, которая соответствует вашему образованию, профессиональным навыкам и опыту работы.

В том случае, если в течение 6 месяцев со дня регистрации безработному не смогли найти работу по специальности, то ему предложат пройти переобучение на другую профессию с учетом его здоровья, способностей и потребностей рынка труда.

Повторная регистрация в центре занятости возможна не ранее, чем через 90 календарных дней со дня прекращения регистрации. Однако в этот трехмесячный период служба занятости будет предоставлять вам только консультационные услуги, выплата помощи по безработице проводиться не будет.

Пропуск назначенной даты посещения центра занятости без уважительных причин влечет за собой сокращение выплат и/или снятие с учета.