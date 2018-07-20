В Украине пострадавшие участники Революции достоинства получили дополнительные льготы

Президент Петр Порошенко подписал закон о социальной защите пострадавших участников Революции достоинства и других лиц, принятый Верховной Радой 22 мая 2018 года.

Законом вносятся изменения в ряд законов Украины в части определения льгот и других социальных гарантий для пострадавших участников Революции достоинства, а также определения, что медико-социальная экспертиза детей проводится врачебно-консультативными комиссиями лечебно-профилактических учреждений.

Законом также изменяются нормы в части определения статуса работников предприятий, учреждений, организаций, которые принимали непосредственное участие в обеспечении АТО, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения; меняются термины "инвалид", "ребенок-инвалид", "инвалид с детства", "инвалид войны" соответственно на термины "лицо с инвалидностью", "ребенок с инвалидностью", "лицо с инвалидностью с детства" и "лицо с инвалидностью вследствие войны"; приводятся в соответствие с законом "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

В июне 2018 года Кабинет министров внес изменения в некоторые постановления относительно установления пострадавшим участникам Революции достоинства пенсионных выплат в размере, установленном для участников боевых действий.