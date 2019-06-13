Потресканные стены и разбитое крыльцо: жители одного из домов в Харькове жалуются на «работу» ЖКХ

Жанна Шаталова живет в доме по улице Золочевской, 28 уже десять лет. Женщина жалуется, городские власти их просьбы по ремонту здания систематически игнорируют. Тогда как крыльцо дома уже в аварийном состоянии, об асфальтировании дорожек здесь напрочь забыли, а стены здания вообще пошли трещинами.

Жанна Шаталова, жительница дома:

Сколько мы уже писали обращений, и коллективное писали. И в итоге нам ответ давали, что в план нас не вписали не в 18-м, не в 19-м году. Вот поэтому всё находится в аварийном разрушительном состоянии, все дороги - вот вы можете увидеть дыры, очень много. Ни машинам, ни детям, ни гулять – ничего! Даже соседка, женщина, как-то упала и руку поломала.

Альбина Лучная, говорит: именно из-за разбитого крыльца она перенесла тяжелую травму, от которой до сих пор не может полностью оправиться.

Альбина Лучная, жительница дома:

Я иду…он подъезд, возле подъезда, оступилась, упала, и поломала вот здесь вот - ключицы. После этого уже, смотри, - потом они вот это положили, этот цемент. Это было прям возле подъезда.

Больше всего удивляет женщину то, что в соседних домах ремонтные работы коммунальщики все же проводят, а вот их почему-то игнорируют. Все, что предложили - ремонт только первого этажа. Местные даже шутят - с такими темпами ремонт всего подъезда продлится минимум 9 лет.

Евгений, мастер:

Ну, полностью всё делаем. Полностью отделочные работы, малярные. То есть всё тут будет. Да, краситься, шпаклеваться, «бросается шуба» А почему с первого? Не знаю, так сказали, скажут больше - будем больше делать.

Не помнит, когда здесь хоть что-то ремонтировали или хотя бы красили, и Надежда Кузьминична. Женщина живет в доме с момента его заселения. А это произошло еще в 1939 году. И в последнее время, говорит, даже просто выйти из дома для нее уже опасно.

Надежда Тарасова, жительница дома:

Мне тяжело и слазить и залазить. Ну, что сделаю я? И ямки мне тяжело. Я иду - там выбоины. Говорю, хоть бы «шыхфера» мужчины сами себе заделали и убрали эти ямы. Никому ничего не надо! В 39-м году как поселили нас, так вот я тут и мучаюсь. Ремонт этот когда-то сделали там, это один раз за 40 лет. Что это такое?

Проблемы в доме также и с канализацией, говорят жители. Из-за постоянных порывов, говорит Валентина Юрьевна, у её внука развилась астма. Ведь всё, что практикуют коммунальщики в их доме - это латковый ремонт.

Валентина Юрьевна, жительница дома:

Прошу, чтоб как-то возле подъезда что-то нам сделали. Потому что детки маленькие выходят гулять, мы там провалимся скоро, там канализация под нами течет, просаживается дом. Вообще кошмар там!

По поводу проблемного адреса новостям «АТН» сегодня в пресс-службе мэрии пообещали разобраться с жалобами жителей и сообщить, когда дом хотя бы попадет в списки на проведение ремонтных работ.