Повреждения счетчика и вырезание отверстий в газовой трубе. В Харькове участились случаи краж газа

В этот дом харьковчанин Владимир вьехал меньше года назад. Во время оформления документов нужно было поменять лицевой счет, после - специалисты газовой службы приехали проверить счетчик и выяснить нет ли утечек. Уже во время осмотра, рассказывает мужчина, сообщили - счетчик был явно поврежден и считал неверно.

Владимир, потребитель:

Данный счетчик был снят на экспертизу. и во время экспертизы метролог сказал, что есть нарушения пломбы заводской. опять же со слов метролога данный механизм поцарапан, то есть явные факт вмешательства.

Владимир уверен, повредить прибор могли прежние хозяева, чтобы сэкономить на оплате за голубое топливо, но, жалуется, теперь расплачиваться за это придется ему. Как нынешний собственник жилья вынужден расчитаться за экспертизу, а затем заплатить штраф. Штраф может обойтись в десятки тысяч гривен!

Владимир Рымарев, мастер аварийно-диспетчерской службы:

Если нарушены пломбы, одна из двух, то это явный признак вмешательства в систему газоснабжения, вот в данный узел учета.

В течение последнего года, говорят в Харьковгазе количество краж газа различными способами увеличилось практически вдвое. Только с начала 2017 таких случаев в области зарегистрировано уже две сотни.

Денис Французов, нач. лаборатории по тех. обсл. счетчиков:



Наиболее распространенные вмешательства - такие как подделка пломб завода-изготовителя, либо госстандарта, отдирают стекла, вставляют инородные предметы, такие как иголки, фотопленки, зубочистки, все что угодно чтобы оно тормозило счетный механизм.

Сэкономить на оплате за газ в основном пытаются владельцы крупных предприятий или же состоятельные потребители, отмечают в газовой службе. Более того, во многоквартных домах с общим прибором учета за тех, кто пытается схитрить заплатят соседи после того, как общий счет будет разделен поровну. В качестве способов кражи топлива используют не только повреждения счетчиков, но и крупных газопроводов. Эти вмешательства определить сложнее, да и после них, уверяют специалисты, желание сэкономить может завершиться трагически. Есть случаи, когда незаконные врезки в газовой трубе находят после утечки, когда на место выезжает аварийная бригада.

Андрей Гарькавенко, мастер аварийно-диспетчерской службы:



Опасно как для их жизни, при проведении работ, как для их жизни, авария могла произойти прямо в момент врезки. люди зачастую не понимаю угроз таких работ и сложность их выполнения. Они под угрозу ставят не только свою жизнь, но и окружающих.

За несанкционированное использование газа потребителю грозит штраф, подчеркивают газовщики. Его сумма зависит от нескольких факторов и рассчитывается на специальной комиссии.

Ольга Клименко, пресс-секретарь "Харьковгаз":

Определяется последний визит газовой компании, отопительная площадь, количество прописанных жителей, какие граничные нормы действуют на тот или иной газовый прибор, потребители используют газ для отопления или подогрева воды или комплексно. Все индвидидуально, но суммы, если говорить для физ.лиц то это могут быть несколько сотен тысяч гривен.

Тем временем, увеличилось не только количество случаев, когда потребитель хочет сэкономить на оплате за топливо с помощью врезок в газовую трубу или повреждений счетчиков, отмечают газовщики. Также продолжает расти количество тех, кто за потребление вовсе не платят - долги населения в области уже превысили полтора миллиарда гривен.