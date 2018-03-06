Появилась расшифровка последнего разговора экипажа Ан-148, разбившегося в России

Российские СМИ во вторник опубликовали расшифровку переговоров пилотов Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" за несколько секунд до катастрофы.

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ и Межгосударственный авиационный комитет отказались комментировать эту информацию, но неофициально оба ведомства подтвердили РБК подлинность расшифровки.

Командир воздушного судна: Вверх! В-о-от.

Второй пилот: Сейчас-сейчас.

КВС: А ты вни...

ВП: Вообще фигня какая-то!

КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это... А ты наоборот - вниз.

ВП: Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду все остальное. Так, контролируем все!

КВС: Все, все хорошо.

ВП: Все, скорость нормализовалась.

АВТОИНФОРМАТОР: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Оп-оп-оп … 390!

КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

АВТОИНФОРМАТОР: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Да потому что, что хорош *******, 200 скорость, *****!

КВС: Высота! Высота! Высота!

АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!

КВС: Вверх!

АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!

КВС: Всё, ******!

По предварительной версии, причиной крушения стало обледенение приемников полного давления, которые используются при определении скорости самолета. Это привело к заниженным данным о скорости лайнера, из-за которых пилоты решили наклонить машину вниз.

Напомним, Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля через несколько минут после взлета из столичного аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. По данным МЧС, большинство погибших - 35 человек - были жителями Оренбургской области, 10 человек - из Москвы, четверо - из Саратова. Кроме того, на борту находились два иностранца - граждане Швейцарии и Азербайджана. Украинцев среди погибших в крушении самолета в Подмосковье не было.

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета по расследованию катастрофы назвала предварительную причину крушения - специалисты пришли к выводу, что на самолете не работал обогрев устройств, помогающих летчикам правильно определить скорость.