Пожар в Новобаварском районе. Пострадал ребенок.

Сегодня утром над оградой дома в частном секторе Новобаварского района поднялся дым. Решив, что без огня дыма не бывает соседи вызвали пожарных. Как оказалось не зря, по приезду спасатели увидели, что одноэтажный частный дом горит.

Дима Голубов, школьник

Я как всегда, вхожу из калитки, иду в школу. Смотрю туда, думаю, что туман. Но когда прохожу, смотрю – много дыма, соседи бегут. Иду, возле угла поворачивает пожарная, выбегают, вытягивают шланги и начинают тушить.

К месту происшествия были направлены 3 отделения службы спасения на автоцистернах в составе 15 спасателей . Во время пожара пострадали 3 жителя дома женщина с мужем и их трехлетний внук. Женщину и мальчика отправили в больницу, а мужчина от госпитализации отказался.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области

На месте работает оперативно-следственная группа. Предварительная причина , она сей час становится основной причиной . Почему? Потому что єто ясно из осмотра места происшествия и предварительного рассказа взрослого. Это нарушение ППБ при эксплуатации электроприбора.

Бдительность соседей спасла сразу три жизни, добавляет Игорь лупандин. По его словам, 5 минут спасли хозяев квартиры от более серьезных последствий. По его словам, с начала похолодания из-за неосторожного обращения с электроприборами в Харькове и области произошло уже 10 пожаров, в основном в частном секторе города и области.

