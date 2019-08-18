Пожар в одесском отеле- владелец задержан

В Одессе правоохранители задержали владельца отеля "Токио Стар", где сегодня произошел пожар, Вадима Черного. Сейчас готовится сообщение о подозрении в совершении преступления по ст. 270 УКУ - нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, что повлекло гибель девяти человек.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Вадима Черного задержали в рамках досудебного расследования следователи ГУНП в области в порядке ст. 208 УПК Украины.

"В настоящее время прокуратура готовит указанному лицу подозрении по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, что повлекло гибель девяти человек (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения", - отмечается в сообщении.

Напомним, информация о пожаре в гостинице "Токио Стар" на вул. Водопроводной в Одессе поступило в МЧС сегодня в 01:34 ночи. Изначально сообщалось о 8 погибших и 10 пострадавших, но впоследствии во время следственных действий было обнаружено тело еще одной жертвы.

По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Полиция рассматривает три версии причин пожара в одесском отеле "Токио Стар".