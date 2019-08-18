 

Пожар в одесском отеле- владелец задержан

18 августа 2019 г. 15:55
Источник: 112.ua
74 просмотра

В Одессе правоохранители задержали владельца отеля "Токио Стар", где сегодня произошел пожар, Вадима Черного. Сейчас готовится сообщение о подозрении в совершении преступления по ст. 270 УКУ - нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, что повлекло гибель девяти человек.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Вадима Черного задержали в рамках досудебного расследования следователи ГУНП в области в порядке ст. 208 УПК Украины.

"В настоящее время прокуратура готовит указанному лицу подозрении по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, что повлекло гибель девяти человек (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения", - отмечается в сообщении. 

Напомним, информация о пожаре в гостинице "Токио Стар" на вул. Водопроводной в Одессе поступило в МЧС сегодня в 01:34 ночи. Изначально сообщалось о 8 погибших и 10 пострадавших, но впоследствии во время следственных действий было обнаружено тело еще одной жертвы.

По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Полиция рассматривает три версии причин пожара в одесском отеле "Токио Стар".

Видео: 

В Одессе задержали владельца отеля "Токио Стар", в котором погибло 9 людей

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.