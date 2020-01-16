Права АТН были нарушены: ЕСПЧ через 12 лет вынес решение по скандальному делу

Европейский суд по правам человека вынес решение по делу по жалобе АТН по нарушению прав в решении суда, вынесенном в отношении компании.

Речь идет о решении, в котором АТН обязали выплатить денежную компенсацию матери офицера милиции, о котором журналисты компании выпустили сюжет летом 2006 года.

Как сказано в тексте решения ЕСПЧ, 12 июля 2006 офицер милиции Г. выпал во время движения из троллейбуса в г.Харькове. Он получил черепно-мозговую травму и некоторое время оставался в коме.

АТН выпустила 4 сюжета, посвященных этому событию.

«Мать офицера Г. подала иск к компании - против АТН, требуя, чтобы распространенная информация о ее сыне, а именно - о том, что ее сын выпал из троллейбуса под воздействием алкоголя или наркотиков, - была отозвана как ложная. Она также требовала от компании возмещения морального вреда. В своем заявлении перед национальными судами госпожа Г. отметила, что вышеприведенная информация вредила чести, достоинству и профессиональной репутации ее сына.

15 июня 2007 Киевский районный суд Харькова удовлетворил иск. Суд своим решением постановил выплатить г-же Г. компенсацию в сумме 5000 гривен за возмещение морального вреда и 83 гривны за судебные издержки.

24 сентября 2007 года апелляционный суд Харьковской области оставил решение в силе. Апелляционный суд поддержал соображения суда первой инстанции и добавил, что якобы средства массовой информации не имели права собирать и сообщать слухи, представляя их как информацию, подтвержденную свидетелями.

9 ноября 2007 Верховный суд отказал компании АТН в открытии кассационного производства», - говорится в мотивировочной части решения ЕСПЧ.

Как отмечается, компания-заявитель (АТН), подавая жалобу в ЕСПЧ, жаловалась на то, что решения национальных судов, предписывая ей отозвать указанную информацию и присудив выплатить компенсацию г-же Г., нарушили ее свободу выражения мнения в соответствии со статьей 10 Конвенции по правам человека. В данной статье говорится о том, что каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ.

Европейский суд считает, что в решениях украинских судов имело место нарушение статьи 10 Конвенции в отношении того, что АТН отказали в открытии кассационного производства по делу.

Таким образом, в ЕСПЧ признали нарушение прав в отношении компании АТН, хотя финансовой компенсации в результате этого нарушения ей так не присудили, посчитав сам факт признания нарушения достаточной сатисфакцией.

Отметим, что дело данной категории в ЕСПЧ является довольно редким, и само рассмотрение его в течение 12 лет даже для ЕСПЧ – рекордный срок.