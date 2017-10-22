Правительство определило, за что могут лишить статуса участника боевых действий

22 октября 2017 г. 12:26
Источник: Новое Время
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Кабинет министров урегулировал вопрос о лишении статуса участника боевых действий.

Как сообщает Ukrainian military pages, лишить статуса участника боевых действий могут при наличии обвинительного приговора суда за совершение умышленного тяжкого преступления, выявление факта предоставления недостоверной информации об участии в АТО или по личному заявлению.

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина от 20 августа 2014 № 413.

Ранее сообщалось, что в Украине создали реестр самоубийств среди военнослужащих и ветеранов АТО.

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