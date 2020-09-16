Правительство Украины обновило условия разделения на карантинные зоны

Кабинет министров Украины изменил условия разделения регионов на зоны карантина. Регионы подключили к принятию решения относительно "красных" зон. Соответствующее решение принято сегодня.

Решение о "красной зоне" карантина будет приниматься совместно государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 15 дней больше, чем в 5 раз.

Усиление карантина в "красных зонах" также будет определяться совместным решением государственной и региональной комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС.

"Это может быть одномоментное закрытие всех сфер или постепенное ограничение определенных сфер, которые в конкретном регионе приводят к вспышкам болезни", - заявил глава Минздрава Максим Степанов на заседании.