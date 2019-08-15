Препятствия на остановке: жители Салтовки жалуются на долгий ремонт трамвайных путей

Трамвайная остановка на Салтовке. Здесь курсируют трамваи 16, 16А, 23 и 27 маршрутов. Рядом находится поликлиника №11. И люди ежедневно тысячами встают на этой остановке.

Владимир Петрович, пенсионер

Здесь поликлиника находится. Все люди больные идут, на костылях, не могут ни залезть в трамвай, ни зайти. Как это так? Что это за бардак?!

Последние несколько месяцев остановка напоминает пассажирам полосу препятствий, которую с огромным трудом преодолевают пожилые люди, лица с инвалидностью и пациенты медицинского учреждения.

Все дело в недоделанном ремонте трамвайных путей, перейдя через которые, чтобы попасть в вагон, следует приложить немалые усилия. Ведь с одной стороны, ступеньки транспорта высокие, а с другой – вместо асфальта, внизу пассажиров ждет щебень, ползущий под ногами.

Наталья Гринюк, пенсионерка

Инвалиды, дети не могут залезть на трамвайную подножку. Просто уже нет сил!

Валентина Шаповалова, пенсионерка

Это уже давно!!! Я уже сколько приезжаю со своей знакомой – это беда просто. Ну, мужчина, я живу в 603 - у нас вот этот асфальт прямо подходит к трамваю. Вот я подошла к трамваю, раз - и ножку поставила. А тут я цепляюсь за две руки, задираю эту ногу.

От комментариев не удержались даже водители трамваев, которые ежедневно становятся свидетелями происходящего.

Когда будут нормальные остановки? Людям заходить можно будет нормально, а не ломать ноги?

Правозащитница Мария Ясеновская подчеркивает, что такая ситуация ее не удивляет. Общественный транспорт в городе не приспособлен для всех его пользователей. Он рассчитан только на здоровых людей, не имеющих нарушений зрения, инвалидности и других недостатков здоровья. Места у больниц, детсадов и т.п. должны быть в приоритете при ремонтах и своевременно оборудованы.

Мария Ясеновская, правозащитница

Міська влада має обов’язково звернути на це увагу і завершити ремонт, завершити покриття тротуару для того, щоб обладнати зручно вихід та посадку в транспорт. Я вже не кажу про те, що у нас сам транспорт недоступний для людей з інвалідністю, але хоча б такі мінімальні речі безумовно мають бути зроблені.

Дальнейшие действия пассажиров могут быть такими: они имеют право обратиться в Харьковский городской совет с жалобой. Также люди имеют право обратиться в суд, но только в случае, если они получили телесные повреждения на этой остановке.

В мэрии успокаивают, что они знают о проблеме и в ближайшее время решат её. Ремонт трамвайных линий не закончен и, когда расходные материалы завезут, то все быстро приведут в порядок.