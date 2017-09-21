Превращение мусора в одежду - в Харьковской области расширяется завод по переработке пластиковых бутылок

Как превратить отходы в пользу - знают в Темновской исправительной колонии Харьковской области. Из пластиковых бутылок здесь делают сырье, которое затем превращается в утеплитель - для строительства и пошива одежды. Начиналось производство с небольших объемов - 50 тонн мусора в месяц. Сейчас в колонию заезжает 320 тонн пустых бутылок из нескольких областей - Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Киевской и, конечно, Харьковской. Преобразование бутылки в утеплитель занимает минут 40. На линии работают 11 осужденных в две смены. Производство полностью автоматизировано.

Владислав Байбаков, осужденный

Каждое утро перед работой с нами проводит инструктаж мастер цеха или бригадир. Находится на рабочих местах, заниматься, чем мы должны заниматься, не лезть в электрощиты, двигатели.

Осужденные стремятся попасть в эти цеха - зарплата здесь от трех тысяч гривен - и свободных мест не бывает.

Алексей Ткаченко, осужденный

Люди, которые освобождаются – тогда уже можно кого-то брать, есть желающие. Оплата у нас сдельная, от тоннажа.

Андрей Федоров, директор предприятия Темновской исправительной колонии №100

В отличие от советского и постсоветского времени, когда заключенный обязан был работать – сейчас он работает по желанию. Мы создаем такие условия, чтобы осужденный хотел работать у нас. И соответственно, выбираем людей по их моральным качествам, отношению к труду.

В ближайших планах - перейти на работу в три смены и повысить производительность до 400 тонн мусора в месяц.