Причиной пожара на улице Танкопия послужила не утечка газа, - Харьковгоргаз

16 августа 2018 г. 15:09
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Пожар в доме 11/2 по ул. Танкопия в Харькове произошел не из-за утечки газа.

Об этом сообщила представитель компании «Харьковгоргаз» Виктория Кошелева на своей странице в Фейсбук..

По ее утверждению, пожар произошел в помещении, где отсутствуют газовые приборы.

«11 августа произошел пожар в квартире № 55 дома № 11/2 по ул. Танкопия в г. Харькова. Очаг возгорания возник в комнате, где отсутствуют газовые приборы.
На момент возгорания газоснабжение отсутствовало», - сообщила Виктория Кошелева.

По ее словам, после ликвидации пожара специалисты ПАО «Харьковгоргаз» провели испытание системы газоснабжения  и установили, что она герметична, и утечки в ней отсутствуют.

Кроме того, как сообщила представитель компании, 12 августа при повторном выезде по вызову жильцов данного дома специалисты службы зафиксировали воспламенение электропроводки варочных поверхностей газовых плит квартиры № 132 и № 124 из-за неисправности электропроводки.

 

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