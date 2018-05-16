Причиной пожара в усадьбе Шидловских в Старом Мерчике был поджог, - полиция

16 мая 2018 г. 13:48
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Правоохранители продолжают расследование причин пожара в усадьбе Шидловских в Старом Мерчике Харьковской области.

Сегодня на пресс-конференции начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех подтвердил, что речь идет о поджоге старинной усадьбы.

«На данный момент нельзя сказать, был ли это умышленный поджог. Следствие рассматривает две версии  - как умышленный поджог с целью уничтожения усадьбы, так и случайный поджог, так как в усадьбу проникали ассоциальные элементы, ночевали, разжигали костры и грелись» - отметил Олег Бех.

 

 

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