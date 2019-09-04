Пробки на Полтавском Шляхе: жители Песочина были вынуждены выходить из автобусов и добираться до метро пешком

На Холодную гору сейчас лучше не ехать, говорят водители. Уже больше недели здесь во всех направлениях - огромные пробки. А сегодня ситуацию ухудшило еще и то, что на этом же направлении начался ремонт дороги. Люди жалуются: добраться из Песочина в Харьков утром было очень трудно. Водители просто бросали машины на обочинах, а пассажиры выходили из автобусов и шли к метро пешком. Те, кто был все же вынужден продвигаться на авто, говорят, что от танкового училища до станции метро "Холодная гора" ехали около двух часов.

Наталья, пассажир автобуса Харьков-Песочин

Сегодня вообще проблемно, особенно после того, что мост сломался, и вдруг сегодня еще какие-то работы ремонтные, и, конечно, сегодня сплошная проблема…

Водители автобусов жалуются, что теперь время преодоления привычного маршрута значительно увеличилось - должны ехать в объезд.

Игорь, водитель австобуса Харьков-Песочин

Ну вот на 190Т выходят, если из Песочина, они дойдут быстрее, чем я доехать в объезд, а сюда автобусы сюда реже доезжают, потому что пока приедут, то приходится обратно, люди ждут здесь, на 190 останавливаемся - тоже подбираю людей

На перекрестке улицы Дудинской и Холодногорской перекладывают асфальт, поэтому количество дорожных полос уменьшилось, и все время образовываются пробки. Светофоры выключили, вместо них на участке работают регулировщики.

Кроме того, ремонтные работы на мосту на окружной неподалеку от Песочина также значительно усложняют путь от поселка городского типа.

Александр, водитель

Вот сюда утром ехали. Сейчас тянучка, а утром - да, был затор. Стояли где-то полчаса, а потом развернулись и уехали, пробка долго была

В мэрии говорят: такие трудности с транспортной развязкой продлятся около недели - именно столько продлится ремонт дороги.

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