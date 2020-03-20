Проблема с масками и доставкой медиков на работу: чиновники рассказали, что собираются делать

Одна из главных проблем, которая возникла в Харькове после траснпортных ограничений - доставка на работу коммунальщиков и медперсонала из разных уголков области. Медики говорят, пытаются попасть в пункт назначения вовремя, ведь именно от них зависит состояние пациентов и уход за ними. Приходится терпеть определенные неудобства.

Татьяна, младшая медсестра:

На работу еду с доктором своим, назад еду транспортом, 6-кой и 2-кой по Сумской, я в госпитале военном, так что... Вот я работаю в воскресенье. Вот как, кто меня будет везти? Как-то будем добираться, ниче.

Остальные горожане добавляют - к проблемам с транспортом добавилась еще и ситуация с защитными средствами и лекарствами. Ведь самого необходимого в аптеках или вовсе нет, или цены заоблачные.



Хай дивляться вони за ценами! нема повязок от этих. Разве можно вот это делать? Бессовестные!

По словам председателя Харьковской областной государственной администрации, Алексея Кучера, вскоре состоится встреча с фармацевтами и предпринимателями. Там будут обсуждать, каким образом решать проблемный вопрос.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Ми розуміємо, що необхідно утримувати ціни. Ми в понеділок скликали найбільші мережі аптек, і будемо розмовляти, щоб утримувати ціни. Обговорюється питання щодо можливості закупки.У Києві по одним цінам. Ми координуємо повністю, це питання.

Кроме того, говорит глава ОГА, есть договоренность с частным перевозчиком, чтобы перевозить врачей и младший медперсонал. Сейчас выделено 50 автобусов, которые будут курсировать по разным направлениям. Однако, необходимо больше, поэтому работа в этом направлении продолжается.

Дмитрий Кухар, дир. КНП ХОР "Областная детская инфекционная больница":

Поки ця робота йде, ми теж працюємо, в нас на роботі є дві машини, які допомагають в цьому, кого треба привезти або довезти. Є лікарі із машинами. Вони теж мають змогу забрати, з Високого возять вот двоє, допустим.

В мэрии подчеркивают, около 40 % работников медицинских учреждений Харькова живут за пределами города. Чиновники признают, проблема для региона существенная, поэтому в городском совете согласовывают поименные списки всех, кого необходимо доставлять на работу. И решают, сколько единиц техники смогут выделить для этих целей.

Евгений Водовозов, заместитель мэра по вопросам инфраструктуры:

Это огромная проблема. Сейчас обрабатываются данные, которые собрали все медучреждения города Харькова, для того, чтобы понять, сколько людей, по каким дням. В каких населенных пунктах их будет, чтобы дать возможность их доставить до Харькова.

Еще один приоритет, отмечают в городском совете, доставка на работу коммунальщиков и правоохранителей с области, которые следят за безопасностью во время карантина. Между тем, некоторые службы такси уже согласились подвозить этих людей бесплатно, а в социальных сетях волонтеры, которые имеют собственное авто, создают группы, в которых предлагают медикам отвезти их в нужное место.