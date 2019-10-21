Проблемы с кровью и риск онкологии: почему не стоит жечь сухие листья осенью

Пока одни наводят порядок на своих приусадебных участках, сжигая сухую листву, другие - закрывают окна, чтобы спастись от едкого дыма. Накануне высокий уровень ядовитого для здоровья человека угарного газа над территорией Украины зафиксировало интернет-приложение.

Нина Васильевна, пенсионерка

У нас в 6 часов вся Немышля дымом покрыта. Одышка всё время, сердце колотится, давление поднимается - ужасно, а летом так вообще катастрофа была

Николай Николаевич уже собрал более 20 мешков с опавшими листьями - и ради экономии, и для того, чтобы не вредить окружающей среде. Затем его использует как удобрение для огорода.

Николай Николаевич, пенсионер

Поэтому, просто листья беру. Сделал ящик такой, туда засыпаю, водичкой поливаю, через 2 года - черная земля

Был бы рад не сжигать сухую листву и Виктор. Однако, говорит мужчина, её коммунальщики из частного сектора, где он живет, еще с лета не вывозят. Поэтому у свалок сейчас - горы пакетов с листьями. Говорит: другого выбора, нежели палить, нет.

Виктор, харьковчанин

Местные жители стараются вывезти на контейнер листья - в основном орех, мелкие - яблони. Вот это вот всё оно перегнивает, а орех - он вреден для почвы, а с ореха собирается очень много” Экологи же, в свою очередь, говорят, скриншот с изображением уровня угарного газа над Украиной не является таким уж преувеличением. Сжигание листьев чрезвычайно вредно как для окружающей среды, так и для человека. При тлении влажных листьев выделяется угарный газ - то, от чего гибнут люди во время пожаров. Кроме этого, в атмосферу попадает все то, что отфильтровали листья за весенний и летний период.

Татьяна Тихомирова, эколог

Считается, что в дыме от сжигания листьев в 350 раз больше вредных веществ, чем в дыме от сигареты. Если человек уже, например, имеет предрасположенность к астме, в период обострения можно поднять статистику сколько “скорая” забирает. В период сжигания листьев очень много людей с приступами. Накопление угарного газа приводит к проблемам с кровью - к снижению гемоглобина

Также, говорит эколог Татьяна Тихомирова, при сжигании листьев в воздух попадают тяжелые металлы. Что в перспективе грозит увеличением количества заболеваний онкологией. Между тем, в эти выходные на вызовы по тушению огня в экосистемах спасатели выезжали более 50 раз. Хотя, говорят, по сравнению с летней статистикой, количество таких выездов все же уменьшилось.

Игорь Лупандин, пом.начальника ГУ ГСЧС в Харьк.обл.

Зараз у нас погода, яка дозволяє як мешканцям Харкова, так і Харківської області виїжджати на природу, виїзжати на свої приватні ділянки і наводити там порядок. Спалюють сухе листя чи суху траву і сміття, яке є у них на приватних ділянках

Также чрезвычайники добавляют, что жечь листья и траву запрещает законодательство Украины. Поэтому те, кто страдает от соседей, которые игнорируют эти нормы, могут звонить в полицию. Виновным грозит штраф от трехсот сорока до тысячи семисот гривен.