Процедура приобретения недвижимости в Испании: основные этапы®

Перед тем как купить недвижимость в Испании нужно хорошенько разобраться, что, как и в какой последовательности следует делать. Специально для этого мы и рассмотрим основные этапы процедуры покупки жилья – чтобы вы лучше понимали, что от вас требуется.

1. Выбор жилья

Изначально недвижимость подбирается в дистанционном режиме, т.е. по готовым портфолио. А затем, отобрав, несколько интересных вариантов, можно приступать к «живым» просмотрам. Для этого надо либо приезжать в Испанию, либо поручить данную задачу сотрудникам агентства недвижимости, чтобы они устроили виртуальный тур по видеосвязи.

2. Открытие банковского счета

Счет открывается только в испанском банке, ведь именно с него вы будете платить продавцу. В дальнейшем его можно использовать для оплаты коммуналки, оформления страховки и пр.

Для открытия счета в банке надо предъявить:

загранпаспорт;

справку о доходах;

налоговую декларацию;

регистрацию по месту жительства (прописку).

Также банк может потребовать документы, которые подтверждают легальность происхождения средств.

3. Получение идентификационного номера

Покупка/продажа недвижимости накладывает на вас налоговые обязательства. И для этого требуется NIE – идентификационный номер. Выдается он в испанском посольстве или консульстве в течение 14-30 дней.

4. Юридическая проверка объекта

Юрист, который сопровождает сделку, должен проверить, что недвижимость не находится в налоге, и что на нее не распространяются ограничения. Также он удостоверяется, что продавец не оставил никаких задолженностей по коммунальным услугам.

5. Подписание предварительного договора

На данном этапе подписывается предварительный договор с продавцом. Также вам нужно внести залог в размере 10% от стоимости жилья. Оставшаяся сумма, которую надо будет выплатить, прописывается в договоре. Там же указываются и все технические параметры недвижимости.

После подписания предварительного договора у обеих сторон появляются определенные обязательства:

если продавец отменит сделку, то обязан вернуть вам залог в 2-кратном размере;

если вы отмените сделку – залог остается у продавца;

выплатить оставшуюся сумму нужно в течение 2 месяцев.

6. Подписание окончательного договора

Окончательный договор оформляется в присутствии нотариуса. Но перед этим нужно подтвердить факт полной оплаты покупки.

После подписания договора вы получаете ключи от недвижимости, а нотариус сообщает о сделке в Реестр собственности. Оригиналы документа выдаются обеим сторонам через 2-3 дня.

7. Регистрация нового владельца жилья

В течение 30 дней оплачивается гербовый сбор по сделке. А после регистрации в Реестре Собственности вы получаете соответствующую выписку.