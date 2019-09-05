Проезд на Безлюдовский пляж снова платный

Снесенный несколько недель назад молодыми парнями в балаклавах шлагбаум на Безлюдовском пляже восстановили, а вместе с ним - и платный проезд. Вывезли весь мусор, который принципиально не убирали за время так называемого бесплатного проезда и открыли туалеты. Но отдыхающие жалуются: 50 гривен - это много, а мусор каждый в состоянии убрать за собой.

Дмитрий, харьковчанин

Но это никак не должен быть въезд 50 гривен, потому что те, кто на машинах, к примеру, ездят, - они за собой могут мусор вывезти в пакетиках положить и вывезти. «Бычков» вполне хватает на песке, мусора под водой хватает, водоросли никто не чистит, покрышек на дне тоже хватает, ну это так видимость создается, что как бы что-то убирается.

Евгений, харьковчанин

Ну, было. Но ненамного, то есть этот мусор могли убирать силами кафе и всё. А те 50 гривен — это не адекватная цена.

Другие же харьковчане надеются на ответственных отдыхающих и местную власть, поэтому говорят - готовы платить полсотни, дабы не загорать рядом с кучами мусора.

Валентин, харьковчанин

У нас не составляет трудности заплатить 50 рублей, чтобы было чисто, аккуратно, мусора не было. На той неделе мы приезжали - было всё грязно, мусор накидан. Ничё тут такого нету, пускай лучше 50 рублей будем платить, зато чисто и порядок будет. Туалеты открыты, всё открыто.

Руководство КП "Постачальник" уверяют, работают прозрачно и выплачивают все налоги, и до 14 августа к ним вопросов не возникало. А ребята с «Фрайкора», по словам руководства, нанесли ущерб предприятию почти на 200 тысяч гривен

Юрий Бондаренко, зам. директора КП "Постачальник"

Миллион триста налогов ежегодно с учетом того, что будет образована громада с учетом того, что я сомневаюсь, что есть такие предприятия, которые сейчас на территории Безлюдовки платят такие деньги в местный бюджет- то. А наше предприятие - нужно держаться двумя руками, потому что эти миллион триста будут идти в местный бюджет, куда они будут идти - на те ж заработные платы преподавателям, правильно? Воспитателям детских садов, на благоустройство.

Впрочем, за два года никакие налоги именно в Безлюдовский поселковый совет не поступали, говорит Бондаренко, ибо только в июне предприятию решением сессии Харьковского районного совета было передано здание в Безлюдовке, и в августе предприятие перерегистрировалось по данному адресу.

И теперь, прочат в КП «Постачальник», до конца года уже в казну Безлюдовки поступит тысяч так 200-300 налоговых средств, поскольку в этом году сезон оказался провальным.

Юрий Бондаренко, зам. директора КП "Постачальник"

В 2018 году военный сбор - 51 тысяча, налог с доходов физических лиц - 608 тысяч, единый социальный взнос - 709 тысяч - уже миллион триста мы заплатили в местный бюджет и налог на добавленную стоимость - 233 тысячи.

По словам председателя организации «Фрайкор» Георгия Тарасенко, им сообщили, что коммунальное предприятие изменило охранную фирму и заручилось полной поддержкой со стороны МВД. На данный момент в районе пляжа постоянно находится экипаж полиции, который должен противостоять активистам до приезда полицейского спецназа - в случае чего. Впрочем, ребята, говорит Тарасенко, будут действовать иначе.

Георгий Тарасенко, глава ОО «Фрайкор»

Мене особисто викликали на допит з приводу пошкодження майна, яке відбувалося там паралельно з цим, у цьому райвідділку харківському, казали, що відкрита справа, за фактом незаконної діяльності їхньої там поліція веде перевірку. Я ж хочу сказати, що правоохоронці, напевно, мають розслідувати, куди уходять більше двох мільйонів гривень за сезон бюджетних коштів, а не повинні, скажімо так, якось займатися діяльністю патріотичних організацій, які там виконують їх роботу.

Более того, фрайкоровцы пообещали, что будут писать запросы в прокуратуру и МВД и требовать расследования, по их мнению, незаконной деятельности платного КПП.