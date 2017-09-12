Проезд перекрыт - участок на ремонте. В Харькове продолжаются реконструкции проблемных участков

Проезд перекрыт - участок на ремонте. В Харькове продолжаются реконструкции дорожного покрытия и трамвайных, а в области проблемных участков от Изюма до Чугуева.

Улица Бучмы, бывшая Убаревича. Недавно здесь появилось новое асфальтное покрытие, причем это тот редкий случай, когда коммунальщики "перестелили" не только основную дорогу, а и второстепенку и даже прошлись тяжелой техникой во дворах.

Карина Никоненко, блоггер

Ну, где-то месяца три. В начале лета начали делать и к концу закончили. Есть машина, и была огромная трудность попасть к себе во двор, я вот живу в двенадцатом доме. Здесь были ямы, ну, не знаю, по колено, наверное, мне, даже ночью можно было идти и упасть. Поэтому огромная благодарность, очень удобно на самом деле, и вот дорожки, тротуарчики поделали.

Зоя Коваль, пенсионерка

Ремонта ждали, 40 лет не было. Потом сделали. Только нам не сделали маленькую вот эту дорожку, которая ведет с этой дороги на ту аллею. Вот это недостаток, что не сделали. За это видно надо было платить. В целом, очень хорошо. Тут такие ямки были – ужас.

Пересечение Маршала Бажанова и Харьковской Набережной. Открытия после реконструкции этого участка большинство автомобилистов, действительно, ждали с нетерпением. Во время закрытия на ремонт моста Чигирина, более известного в Харькове, как горбатый мост, моментально образовывалась тянучка от Фейербаха и до улицы Пушкинской. А вот укладка асфальта на одной из главных транспортных артерий - Московском проспекте - все еще продолжается. Дорогу разрыли на нескольких отрезках. Тем, кто не может объехать приходится в час пик простаивать в пробках. Аналогичная ситуация на улице Москалевской, Большой Панасовской - это бывшая Котлова и Маршала Конева при въезде на Полтавский Шлях.

Игорь, водитель

Ремонт. Плохая конечно. Неудобно ездить. Ремонтируют, что сделаешь.

Без этого, без грязи в квартире ремонта не бывает.

Работает тяжелая дорожная техника и на Гольберовской, в районе церкви. Правда, здесь рабочие капитально взялись за трамвайные пути.

Юрий, рабочий КП "Горэлектротранссервис"

Полная замена путей трамвайных, шпал, рельс. Посыпка щебнем и асфальтировка.

Через пару дней, говорит Юрий, приступят к укладке асфальта. А вот вновь разрытая дорога на Шевченко стала сюрпризом для участников дорожного движения. Тем более что совсем недавно коммунальщики тут уже возились.

Станислав, автомобилист

Каждый год. Каждый год и немного раздражает. Ну, я не заморачиваюсь есть вещи, которые поважнее. А именно по Шевченко часто ездите? - Очень часто.

Никита, велосипедист

Я помню, был, ну, день, что просто перекрыли тут дорогу полицейские, с месяц где-то тому назад. Я вообще не знаю почему, вот. Та тут копают что-то постоянно. Тем более вот эта полоса, которую отгородили, да, получается с машиной я ж не вписываюсь и они ж, короли дороги, начинают все сигналить чего я туда выперся то есть.

Дело в том, объясняет Александр Восканян, что на этом участке под землей постоянно рвало систему водоснабжения.

Александр Восканян, гл. инженер фирмы "Акватех"

Это реконструкция системы водоснабжения по улице Шевченко. Тут старая чугунная труба лежит. Она 38 года. Сейчас меняем на стеклопластик. А потом обратно зароют все? – Ну, зароем, заасфальтируем. Мы уже там 600 метров проложили в прошлом году. Зарыли уже асфальт лежит. Сейчас до Вологодского въезда будем менять дальше.

Что касается дорог области, то на Окружной до сих пор проводятся поверхностные обработки дорожного покрытия. Сделан участок в районе Тарановки - Спасов Cкит. Проведены работы в Харьковском районе в направлениях Харьков-Липцы и Харьков-Борисовка. После небольшого перерыва связанного с техническими трудностями в поставке материала возобновили работы в направлении Чугуев - Меловое. За минувшую неделю рабочие прошли ещё 10 километров проблемного участка на дороги от Изюма в сторону Чугуева.

Сергей Пляка, 1ый зам. нач. Службы автомобильных дорог в Хар. обл.

Сейчас мы имеем 28 километров нового покрытия, если взять все вместе на сегодняшний день - это участки от Чугуева на Купянск. И от 610 километра Киев-Харьков-Довжанский до конца города Купянск.

Продолжается и капитальные ремонт путепровода в районе села Губаревка

Сергей Пляка, 1ый зам. нач. Службы автомобильных дорог в Хар. обл.

На сегодняшний день развернуты полумасштабные работы. Результаты работы за прошлую неделю - это установка всех необходимых 16 опор под будущие балки. Сейчас проходят работы по бетонированию опор, а также подготовка к установке балок. Работы проводятся полностью, согласно утвержденного графика.

Новый объект, на который уже идет передислокация техники облавтодора - путепровод в районе поселка Песочин.

