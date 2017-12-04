Происшествие в Балаклейском районе. Злоумышленники обокрали пенсионера.

04 декабря 2017 г. 18:08
Автор: Светлана Еченина
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Накануне правоохранители Балаклейского района разоблачили злоумышленников, которые  обманули пенсионера. Мужчина обратился в полицию, когда с его банковской карточки исчезли 1200 гривен. После проведения действий, по розыску похищенного и установления причастных, полицейские задержали 38-ми летнего жителя Изюмского района и 40- ка летнюю жительницу города Балаклея, говорит Олег Бабин, участковый Балаклейского отдела полиции. И добавляет, что следствие установило все обстоятельства этого преступления. Так выяснилось, что воры злоупотребили гостеприимством потерпевшего пенсионера. Находясь у мужчины в гостях, женщина украла его банковскую карточку. Затем злоумышленники сняли с карточки деньги и поделили между собой

Олег Бабин, участковый Балаклейского ОП

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією частиною 1 ст.. 185 ККУ- це крадіжка. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк до 3-х років.

По словам участкового это не первое правонарушение злоумышленников - воры и ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
 

Видео: 

В Балаклейском районе злоумышленники обокрали пенсионера. - 04.12.2017

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