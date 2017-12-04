Происшествие в Балаклейском районе. Злоумышленники обокрали пенсионера.

Накануне правоохранители Балаклейского района разоблачили злоумышленников, которые обманули пенсионера. Мужчина обратился в полицию, когда с его банковской карточки исчезли 1200 гривен. После проведения действий, по розыску похищенного и установления причастных, полицейские задержали 38-ми летнего жителя Изюмского района и 40- ка летнюю жительницу города Балаклея, говорит Олег Бабин, участковый Балаклейского отдела полиции. И добавляет, что следствие установило все обстоятельства этого преступления. Так выяснилось, что воры злоупотребили гостеприимством потерпевшего пенсионера. Находясь у мужчины в гостях, женщина украла его банковскую карточку. Затем злоумышленники сняли с карточки деньги и поделили между собой

Олег Бабин, участковый Балаклейского ОП

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією частиною 1 ст.. 185 ККУ- це крадіжка. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк до 3-х років.

По словам участкового это не первое правонарушение злоумышленников - воры и ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

