Прокуратура Харьковской области открыла "горячую линию" для сообщений о коррупции и преступлениях

В прокуратуре Харьковской области заработала специальная «горячая линия». Она должна обеспечить более оперативное реагирование на факты совершения преступлений. Ее необходимость доказал уже первый день работы - телефоны почти не замолкали, говорят в прокуратуре.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

У прокуратурі Харківської області розпочала функціонування «гаряча лінія», на яку мешканці міста та Харківської області можуть звертатися з повідомленнями про певну категорію злочинів. За добу з моменту створення «гарячої лінії» вже отримано декілька десятків повідомлень. Наразі вся інформація вивчається. Хочу також зауважити, що звернення приймаються з вказаної категорії справ

Обратиться на "горячую линию" можно с сообщениями о коррупции и преступлениях, связанных с незаконной торговлей нефтепродуктами, производством и оборотом спирта и алкогольных напитков, с игорным бизнесом, незаконной вырубкой леса, охраной окружающей среды, а также земельной сферой.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Органи прокуратури оперативно вживатимуть заходи щодо порушення законодавства. За всіма фактами будуть проведені перевірки та вжиті відповідні заходи. Звертатися можна за телефоном: 057 732-56-81 або на електронну пошту: hotline@prok.kh.ua

Ход проверок по всем фактам совершения преступлений, говорит пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, будет находиться на личном контроле руководства прокуратуры Харьковской области.