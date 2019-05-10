Прокуратура сомневается в беспристрастности суда по делу руководителя Новобаварского района Татьяны Цибульник

В Октябрьском районном суде сейчас идет рассмотрение подготовительного заседания по делу Татьяны Цибульник.

Прокуратура настаивает на передаче дела в Апелляционный суд. Аргументируя тем, что Цибульник- председатель Новобаварского района уже достаточно долгое время работает на государственной должности, а следовательно, может иметь определенные связи и влиять на беспристрастное рассмотрение дела.

Так же с ходатайствами обратилась и сторона защиты Татьяны Цибульник. Адвокаты просят вернуть прокурору обвинительный акт. Ссылаясь при этом на отсутствие в материалах дела времени и места совершения правонарушения, а именно отсутствия нарушения норм закона в представлении декларации чиновницей.