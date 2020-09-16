Прокуратура требует отменить решение горсовета о закупке деревьев для парка Шевченко

Харьковской местной прокуратурой № 3 направлено исковое заявление в хозяйственный суд Харьковской области о признании незаконным и отмене решения горсовета, а также признании недействительным договора о закупке работ на сумму свыше 19 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказала заместитель руководителя местной прокуратуры Наталья Коваленко, по результатам мониторинга электронной системы публичных закупок «Prozorro» установлено, что одним из департаментов Харьковского городского совета, то есть заказчиком, в текущем году проведена процедура закупки по посадке новых деревьев и других зеленых насаждений на территории сада Шевченко за средства местного бюджета.

Решением заказчика победителем признано коммунальное предприятие, которое подчиняется указанному департамента горсовета. С предприятием заключен договор о закупке работ на общую сумму более 19 млн грн.

Установлено, что указанная закупка проведена с нарушением требований ст. ст. 1, 5, 17, 31 Закона Украины «О публичных закупках», поскольку заказчик и подрядчик являются связанными лицами. Это и стало основанием для направления соответствующего иска в суд.

Сейчас идет судебное разбирательство.