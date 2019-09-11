Приватизация недвижимости: в суд направлены иски на 2,8 миллиона

Прокуратура в Харькове направила в хозяйственный суд области 3 исковых заявления о возвращении в коммунальную собственность незаконно отчужденных объектов недвижимости стоимостью 2,8 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник управления прокуратуры области Александр Бондаренко, речь идет о трех помещениях в г. Харьков общей площадью более 830 кв. м. Одно из них расположено в Киевском районе города, два других - в Московском и Индустриальном.

Указанные объекты недвижимости находились в собственности территориальной общины и сдавались в аренду частным структурам. В течение 2018 года арендаторы выкупили коммунальную недвижимость. Как выяснилось, помещение продали новым владельцам без проведения торгов.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, арендаторы имели первоочередное (без аукциона) право выкупа недвижимости только в случае проведения за свой счет улучшений, которые невозможно отделить от помещения без нанесения ему вреда, и в размере не менее 25% от рыночной стоимости указанного имущества. Однако ни один из нанимателей не совершенствовал здания перед приватизацией.

С целью возвращения незаконно отчужденного имущества территориальной общине прокуратура обратилась в суд.

Кроме того, по факту противоправной приватизации недвижимости продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 366 УК Украины.