Протест в центре города: почему перевозчики вышли на улицу с плакатами

Нас без работы оставят! Без ничего!

Водители «Укравтотранс плюс» протестуют в центре города. Этот перевозчик на региональном рынке – с 2011 года. Обслуживает около пятидесяти маршрутов Харькова и пригорода, имеет сотни машин в автопарке. Предыдущие конкурсы они выигрывали, однако на этот раз в день проведения голосования их сняли с конкурса.

Геннадий Лосев, директор предприятия «Укравтотранс плюс»

Нас должны были уведомить, если у нас неправильные какие-то документы, за два дня до начала конкурса. На конкурсе мы открыли конверты, конкурс длился более трех часов, решение какое-то принимали и за это время нас незаконно сняли с конкурса. Если нас здесь не услышат, мы поедем своими 300 автобусами в Кабинет Министров и будем выдвигать свои требования, чтобы перечитали голоса.

Основной причиной снятия с конкурса стало отсутствие автомобилей для маломобильных слоев населения, однако перевозчик уверяет, что у них такие машины закуплены.

Зато рядом с протестующими перевозчиками стоят общественные активисты. Говорят, присутствовали и на конкурсе, потому что их не устраивало качество услуг, которые предоставлял "«Укравтотранс плюс».

Житель Песочина Станислав рассказывает: в маршрутках этого перевозчика зимой холодно, во время ливня затекает вода, водители хамят, а цены за проезд зато все время повышаются.

Станислав Сахно, житель Песочина

Мы активисты – жители Песочина, познакомились с победителем-перевозчиком ( там, на тендере). После чего перевозчик нас пригласил к себе в Каменское. Мы увидели европейский уровень, вся база уложена тротуарной плиткой, сайдинг, отличнейшее состояние базы, механики в форме, автобусы в отличном состоянии, более свежие – это евро пять. Мы увидели реального перевозчика, которого бы хотели видеть в Песочине.

В Харьковской государственной администрации уверяют: конкурс проводился честно, ведь в состав жюри входят представители администрации, общественности, полиции, перевозчиков и тому подобное. Однако из-за неправильного оформления документов результаты конкурса были отменены распоряжением администрации ХОГА, поэтому сейчас этот вопрос даже не является актуальным.

Андрей Колос, директор Департамента экономики и международных отношений ХОГА

Це рішення визначення переможця є колегіальним, і на нього адміністрація не може ніяк впливати. Неможливо повпливати на рішення 13 осіб, які входять до складу конкурсного комітету. І департамент економіки вже по суті приймає до відома те рішення. Тобто ті претензії, які озвучує конкурсний комітет до департаменту економіки, третій раз повторюся, абсолютно безглузді і безпідставні. Перевізник повинен готуватися до участі в новому конкурсі.

Зато новый запланирован на конец августа и он открыт, принять в нем участие могут все желающие.