Протесты против эвакуированных из Китая в Новых Санжарах: полиция задержала 24 митингующих

Во время беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине были задержаны 24 человека, принимавших участие в столкновениях с полицией.

"Во время столкновений в Новых Санжарах, куда эвакуировали украинцев и иностранцев из Китая, полиция задержала 24 человека", - сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко после заседания правительственного оперативного штаба в Новых Санжарах вечером в четверг, 20 февраля.

Он уточнил, что 17 человек были задержаны в первой половине дня, еще семеро – вечером.

За медицинской помощью обратились девять правоохранителей и одно гражданское лицо. Состояние одного из пострадавших полицейских медики оценивают как тяжелое.

Полиция зарегистрировала два уголовных производства по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

В Новых Санжарах сосредоточен резерв для реагирования на возможное обострение ситуации. Правоохранители будут дежурить круглосуточно и усиленно патрулировать населенный пункт.

"Сейчас в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные из Китая украинцы, полиция в усиленном варианте несет службу, организовано усиленное патрулирование. Мы держим здесь резервные силы для оперативного реагирования", - рассказал заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Как сообщалось, 20 февраля борт с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами приземлился в Харькове. Перед вылетом из КНР все пассажиры прошли обследование, признаков респираторых заболевание медики не выявили ни у кого из тех, кого взяли на борт. Из Уханя эвакуировали 45 украинцев и 27 иностранных граждан. Трем гражданам и девушке с собачкой отказали в эвакуации из зоны вспышки коронавируса COVID-19.

Граждан доставили на двухнедельную обсервацию в закрытый медцентр МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Чтобы не допустить этого, местные жители заблокировали дорогу, в Новые Санжары стянули полицию и Национальную гвардию. В ходе столкновений пострадали 10 человек, в том числе 9 правоохранителей.

Вечером в Новые Санжары вылетели премьер Алексей Гончарук и глава Минздрава Зоряна Скалецкая для организации работы оперативного штаба.