Проверка на добропорядочность: активисты проверили харьковских судей

Проект "Чесно.Фільтруй суд!", который призван заставить общество контролировать работу судей, работает уже четыре года. Для более эффективной работы активисты даже разработали уже ряд критериев.

Александра Щукина, "Чесно.Фільтруй суд!"

Командою юристів "Чесно.Фільтруй суд!" було оцінено харківських суддів - стосовно їх доброчесності. А саме: було розроблено 5 критеріїв доброчесності, за якими оцінювали судей: непричетність до корупції або правопорушень кримінальних, непричетність до сумнівних рішень, відповідність стилю життя задекларованим доходам, непричетність до порушення прав людини та дотримання професійної етики. Що цікаво - з 299 судей першої інстанції 123 порушили хоча б один з критеріїв.

Самая большая претензия к судьям первой инстанции – непрозрачные доходы, которые, по оценкам активистов, имеет треть местных служителей Фемиды. 7% имеют отношение к вынесению сомнительных решений и нарушили нормы профессиональной этики, 4% причастны к нарушению прав человека. Это, в первую очередь, так называемые "судьи Майдана", из которых трое - харьковчане, которые привлекли к административной ответственности участников Революции достоинства и нарушили их право на свободное волеизъявление. Еще 2% причастны к коррупции и уголовным правонарушениям. Речь идет о громких обвинениях судей во взяточничестве, которые, впрочем, пока не были доказаны именно в суде.

В общем, представители общественности составили список топ-нарушений служителей Фемиды первой инстанции - тех, кто нарушил большинство критериев, и тех, кто отличился во время Революции достоинства.

Людмила Слива, "Чесно.Фільтруй суд!"

Ми не є органом державної влади, ми даєм оцінку виключно громадскої діяльності. Це ухвалення рішень проти активістів Евромайдану, вмотивовано політичні рішення або рішення, які призвели до серйозного порушення прав людини, й, зокрема, якщо це підтверджено Євпропейським судом.

Ранее активисты провели анализ деятельности судей высших инстанций и в Апелляционном административном суде насчитали 17 недобропорядочных судей из 36, в Апелляционном хозяйственном - 7 из 26, в Апелляционном суде Харьковской области - 12 из 31.

Правда, информация активистов на их работу не повлияла, ведь, как рассказали в инстанциях, хотя мнение общественности при переаттестация судей учитывалось, их профессиональные качества и результаты тестов позволили им продолжать работу. Что касается местных судей, то их переаттестация пока продолжается, и, возможно, выводы общественности все же будут учтены.