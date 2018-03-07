Пушистый подарок к восьмому марта. КП "Центр обращения с животными" устроил харьковчанам акцию, животных отдавали бесплатно целый день

Они ждут своего хозяина, хотят в теплый дом и будут очень благодарны

Накануне восьмого марта КП "Центр обращения с животными" устроил для харьковчан акцию, каждый желающий, но с паспортом, отмечает Ольга Подкопай, может бесплатно выбрать для себя четвероногого друга.

Ольга Подкопай, ведущий специалист

Эта акция у нас проходит в первый раз в этом году. Именно к восьмому марта наш центр решил сделать для женской половины города Харькова такой подарок, чтобы молодые люди не думали, что дарить своей девушке и любимой женщине, а пришли к нам и выбрали животное.

Работники рассказывают, что ограничений нет, можно выбрать для себя котика или собаку любого возраста, также важно, что все животные в приюте уже привиты и стерилизованы.

Олег Сыч, кинолог

И сегодняшняя молодая пара пришла к нам, хотя у них даже дома есть боксер, собака которой 9 месяцев, они решили взять ещё одну собаку, им нужна была короткошерстная собачка, небольшая, чтобы они как бы дружили вместе, жили вместе, две собаки в одном доме. Мы долго выбирали, выбрали.

Виталий с Анжеликой, блуждая мимо вольеров, долго не могли определиться с домашним животным. Пара признается, хочется помочь найти теплый дом всем.

Виталий и Анжелика

Ну то шо, по нашому Харькову слишком много бездомных животных, жалко их. Жалко сильно, хочется кому-то помочь. Плюс у нас своя собака есть. Решили ей взять компаньона. -Вы уже определились, какую собачку взять? - Да, уже нашли. Тоже девочку. Беспородную, правда, небольшая такая, для квартиры пойдёт.

Пара выбрала красавицу Весту, говорят, имя менять не хотят, ведь девочка уже привыкла к нему. Девочке два года, кинологи рассказывают, что она спокойная и нежная, поэтому станет хорошим другом.

Олег Сыч, кинолог

Конечно, хотелось бы, чтобы как можно больше приходило людей, разбирали животных. Чтобы наши животные находили тёплые дома, семьи, чтобы их там любили, гуляли с ними, выгуливали.

С января по февраль "Центр обращения с животными" проводил "Рождественскую акцию", тогда дом обрели более 140 животных.