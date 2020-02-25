Путаница и очереди: в каких условиях льготники оформляют и получают Е-ticket?

Пенсионер Станислав Решетило пришел в Региональный центр предоставления административных услуг уже пятый раз, чтобы оформить документы для получения льготной карточки на проезд. Рассказывает, каждый раз проводит в очереди около шести часов, но возвращается домой ни с чем. Многие из его «соседей по очереди» вообще не выдерживает такой нагрузки.

Станислав Решетило, льготник

Вот, они приходят, занимают очередь и простаивают до конца рабочего дня с 9 до 16-30. Простаивают и уходят домой. На следующий день приходят и опять простаивают, и опять уходят. Некоторым становится плохо, вот вызывали, помощь оказывают

Весной Харьков полностью перейдет на систему единого электронного билета. Он должен заменить льготное удостоверение, которым люди раньше пользовались для проезда в городском транспорте. И теперь количество бесплатных поездок для пенсионеров и льготников, проживающих в Харькове будет ограничено - до 50 в месяц в метро и 50 в трамвае и троллейбусе.

Чтобы оформить документы для получения единого электронного билета в Региональный центр Владимир пришел еще в 8 утра. Взял с собой все необходимое - копию паспорта, идентификационного кода и копию документа, удостоверяющего его право на льготу. На часах уже почти час дня, а он все продолжает ждать.

Владимир, льготник

Как физически можно ощутимо, если с утра ты приходишь - и с утра ты полный день здесь. Очень неудобно, очень тяжело. По всей видимости, это происходит из-за того, что этот центр - наш сервисный - это на огромный район. Московский район - самый большой, соответственно они не успевают с такой нагрузкой

Оформлением и выдачей льготных карточек для жителей Московского района в региональном центре занимаются представители КП "Харьковпасс". За день выдают 200 проездных карточек. Принимают документы у примерно такого же количества людей. Работают втроем.

За последние дни количество людей действительно увеличилось, говорит оператор по обработке информации в КП "Харьковпасс" Алина Мамеева.

Алина Мамеева, оператор по обработке информации в КП "Харьковпасс"

Один человек, если на получение, минуты 3-4, на подачу документов - дольше. Если человек имеется в базе - нужно внести в базу ... Ну, минут 5-7 и тогда он приходит сюда на получение сразу

Однако люди жалуются, трех работников и близко не хватает. Пока очередь движется в сверхмедленном темпе, в ней вынуждены находиться и люди с особыми потребностями, и пенсионеры, и больные. В помещении перемешались те, кто пришел только оформлять и уже получать карточку. Однако, и там, и там - ситуация одинаковая.

Валентина, льготник

Физически сложно, конечно. Вот это, стоят здесь хорошо, если места есть, где присесть. А многие здесь стоят с палками, с ограниченными, что не могут даже и присесть, стоят здесь по три часа по четыре

Светлана, льготник

Я вчера пролежала целый день, и ноги у меня тряслись вчера от того, что вчера отстоял с одиннадцати до полпятого

Светлана выстояла в очереди три часа, планировала подать документы для оформления электронного билета. Однако, женщину вернули в центр по месту жительства.

Светлана, льготник

Я вот выстояла очередь, а в конце концов, получается, что здесь принимают только Московского района, а написано - «региональный»

Наладить коммуникацию с льготниками, говорят, могла бы "горячая линия" Регионального центра, однако с ней сейчас есть определенные проблемы.

Так же, как и с сайтом КП "Харьковпасс". В разгар получения единого электронного билета он закрыт на техническое обслуживание.

По информации горсовета, по состоянию на 1 февраля в городе выдали около трехсот семидесяти тысяч льготных карточек.