Пять областей Украины и Киев не готовы к смягчению карантина — МОЗ

По состоянию на 31 мая пять областей Украины и город Киев не готовы к смягчению карантина, введенного из-за коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Ситуация не позволяет смягчить карантин в Киеве, Волынской, Донецкой, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 468 человек, зафиксировано 12 летальных случаев, 227 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии в Украине заболело 23 672 человек, из них 9538 выздоровели, летальных случаев — 708.

Правительство продлило карантин до 22 июня со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это означает, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация.