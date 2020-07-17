Пятница без воды: адреса отключений

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Слободского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Героев Сталинграда, 177, 177-а, 179, 181, 181-а, 183, б-р Жасминовый (ул. Слинько), 16, 16-а, 18 до 20:00 17.07.20 г., ул. Киргизская, 9-д (п. №4, стояк) до 20:00 18.07.20 г.

А также:

Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 21 (п. №5) до 17:00 17.07.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №10, стояк) до 20:00 17.07.20 г.

Немышлянский район:

пер. Оршанский (ч/с) до 20:00 17.07.20 г.

Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 3-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Марьинская, 22 (стояк) до 20:00 17.07.20 г.

Основянский район:

ул. Грозненская, 54 (п. №3, стояк) до 20:00 17.07.20 г.

Холодногорский район:

ул. Старопрудна, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 17.07.20 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 51 (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 17, ул. Малоджанкойская, 4, 6, 8, 10, 12 (п. №2) до 20:00 17.07.20 г.