Пытки с требованиями дать "нужные" показания: харьковчанин обратился в Европейский суд и добился пересмотра уголовного дела

Харьковчанина Сергея Ушакова обвинили в убийстве в 2008 году. Тогда еще милиционеры нашли тело пенсионера, с которым у подозреваемого был спор по поводу имущества. По словам Ушакова, после задержания его всю ночь вместе с женой, от которой требовали дать показания против мужа, били и пытали. На теле Ушакова остались многочисленные побои. Когда он был освобожден из-под стражи, к нему приставили охрану, а относительно милиционеров открыли уголовное производство. Но далее, рассказывает Ушаков, правоохранители снова силой забрали его, привели в райотдел и требовали написать заявление, что он не имеет к ним претензий. Дело харьковчанина неоднократно проходила несколько инстанций, в результате ему вынесли обвинительный приговор - 14 лет тюрьмы. Вскоре адвокат Ушакова обратился в Европейский суд по правам человека, и там стали на сторону мужчины и подтвердили - его права на справедливый суд были нарушены.

Сергей Ушаков, обвиняемый:

Получилось доказать, что пытки у меня до применения пыток была проведена медэкспертиза и, соответственно, после моего заявления о факте применения пыток в прокуратуре была повторная экспертиза, которая выявила огромное количество следов пыток, то есть синяков, это все есть в материалах дела.

Ушаковы присудили денежную компенсацию, кроме того, европейские представители фемиды отметили, что уголовное дело стоит пересмотреть из-за признаков нарушения прав человека. В Украине за выполнение решения международной инстанции уже судами национального уровня пришлось бороться около двух лет, рассказывает адвокат Ушакова - Геннадий Токарев. Однако пересмотра харьковчанин и его защитники все-таки дождались, Верховный суд отменил все предыдущие решения и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Более того, Ушакову изменили меру пресечения на более мягкую.

Геннадий Токарев, адвокат Ушакова:

Нібито для Ушакова все почалося спочатку, але ж по-перше, його звільнили з-під варти. і це, звичайно, після 9 років під вартою або 8 і декілька місяців, це вже було для нього величезне досягнення. І все більше, і більше таких рішень, це стає фактично стандартом, коли справа складна, то завжди судді будуть посилатися на практики європейського суду.

По словам Токарева, решение Европейского суда по правам человека, куда подают сики украинцы, не найдя справделивости на национальном уровне, как и Сергей Ушаков, на данный момент существенно влияют на национальную правовую систему, которая давно нуждалась в усовершенствовании, постоянно реформируя её. В частности, говорит адвокат, в течение нескольких последних лет произошли серьезные изменения, связанные с условиями содержания людей в СИЗО или в тюрьмах - это касается и условий пребывания в этих учреждениях, и общения с родственниками, и расширения прав на защиту подозреваемых или обвиняемых.