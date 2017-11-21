Рабочий, пострадавший во время реконструкции зоопарка, в очень тяжелом состоянии - ХОГА

21 ноября 2017 г. 17:28
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Как сообщили в пресс-службе Харьковской обладминистрации, рабочего, который пострадал во время реконструкции зоопарка, перевели из больницы скорой и неотложной помощи в Областную клиническую больницу, так как был необходим гемодиализ. Прогнозов, подчеркивают в ХОГА, врачи пока не дают, состояние пациента очень тяжелое.

Напомним, ранее в Шевченковском отделе полиции рассказали о ЧП в Харьковском зоопарке, сообщение о происшествии поступило 14 ноября около 16.30. Рабочего доставили в больницу скорой и неотложной помощи, медики диагностировали у него переломы костей таза и плеча. По предварительной информации полиции, на ремонтника упала железная балка. Правоохранители внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по статье "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью", все обстоятельства происшествия выясняются.

 

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