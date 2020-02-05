Работник ХТС брал взятки за оформление документов на установку индивидуального отопления

05 февраля 2020 г. 14:51
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Служба безопасности Украины разоблачила и задержала за получение неправомерной выгоды служащего городского коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети". Об этом сообщил начальник пресс-центра СБУ на своей странице в Facebook.

По информации спецслужбы, служащий вместе с коллегами из коммунального предприятия и чиновниками районных администраций Харькова наладил систематическое вымогательство и получение денег от местных жителей за беспрепятственное оформление и выдачу документов, необходимых для установления индивидуального отопления. В частности, задокументировано, что злоумышленник требовал 55 тыс. грн. с владельца жилья в многоквартирном доме, который планировал перейти на автономное отопление.

Правоохранители задержали взяточника в его рабочем кабинете во время получения первого "транша" в размере 20 тыс. грн. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к уголовной ответственности других должностных лиц, причастных к противоправной сделке.

Операция по разоблачению взяточника проходила совместно со следователями ГУ Национальной полиции в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

 

 

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