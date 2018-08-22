Раненный охранник горсовета все также в тяжелом состоянии

Охранник харьковской мэрии, которого ранил стрелок Александр Поярков в понедельник ночью, по словам медиков, все также в стабильно тяжелом состоянии – ему не стало хуже, однако он все еще находится в реанимации. Сотрудники горсовета собирали для него деньги, а также сдавали кровь. Сегодня, 22 августа, в мэрии опубликовали данные карты супруги охранника, на которую можно перевести средства, и тем самым помочь пострадавшему.

«Желающие могут перечислить средства жене пострадавшего Людмиле Мартынюк на карту Приватбанка: 5168877701217281», - отметили в горсовете.

Напомним, церемония прощания с патрульным Дмитрием Кириенко, который погиб в перестрелке под мэрией, прошла сегодня в ДК Милиции (ул. Жен Мироносиц, 13).