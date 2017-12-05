Раненых стало меньше. В госпитале рассказали о поступающих бойцах

05 декабря 2017 г. 17:12
Автор: Нечепоренко Оксана
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Младший сержант 15 мотопехотного батальона Михаил уже готовится к выписке. В харьковском госпитале оказался с профессиональной травмой футболистов, шутит боец. Травмировал колено во время неудачного падения. А вот его товарищам повезло меньше. Из-за постоянных обстрелов некоторые оказались на больничных койках, а некоторые погибли. Так называемый Крымское направление в Луганской области, где служит Михаил, боец называет одним из наиболее опасных на сегодня.

Михаил, боец 15 мотопехотного батальона:

Там постоянно напряженная ситуация. Да, она контролируется вооруженными силами Украины, но, тем не менее, постоянно напряженная ситуация. Именно на Крымском, Трехибенка, Желобок.

Сколько раненных и с каких направлений поступают в госпиталь, в медицинском учреждении не указывают. Эти данные закрыты, ведь оказавшись в общем доступе, дают хорошую информацию врагу. Однако отмечают, по сравнению с началом войны раненых уменьшилось в разы. Всего за этот год в госпитале пролечили около 21 тысячи бойцов из зоны АТО.

Евгений Скиба, И.О. нач. военно-медицинского центра восточного региона:

По ранениям в основном идут минно-взрывные травмы, ранения мягких тканей, длинных, трубчатых костей, ну и иногда попадаются ранения грудной и брюшной полости. Очень много счас у нас пошло на ВЛК или пациентов, которых направляют командиры частей на ВЛК. В том числе есть и проблема с употреблением спиртных напитков.

Правда, говорят в госпитале, бойцов, у которых есть проблемы с алкоголем, стало значительно меньше. Что до сезонных заболеваний, то большую часть таких больных лечат в мобильно-полевых госпиталях. В харьковский госпиталь попадают только с осложнениями - как например, гайморит или воспаление легких. Хватает госпиталю и медикаментов. А вот от чего бы не отказались здесь, так это от аппарата МРТ, говорят врачи.

Видео: 

Раненых стало меньше. В госпитале рассказали о поступающих бойцах - 05.12.2017

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