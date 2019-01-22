Раненый полицейский, которого пытались убить, пришел в сознание

22 января 2019 г. 19:54
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Раненый офицер полиции Алексей Логвиненко, которого пытались убить двое злоумышленников, пришел в сознание.

Об этом сообщил начальник ГУНП Украины в Харьковской области Олег Бех.

По его словам,  полицейского отключили от аппарата искусственного дыхания, однако он до сих пор находится в реанимации.

Как рассказал Олег Бех, сейчас следствие рассматривает несколько версий.

По одной из них, нападение может быть связано с людьми, причастными к убийству бывшего участника АТО Виталия Олешко, известного как "Сармат".

Также, как сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, следствие рассматривает вероятность мести офицеру за расследование против организованной преступной группы , которая действует в регионе.

Напомним, 16 января в 7:30 утра на 39-летнего полицейского напали двое преступников, избили его и несколько раз выстрелили в него из пистолета, тяжело ранив его в голову и шею.

После этого они сели в машину и скрылись с места преступления.

Полицейского прооперировали.

Позже в интернете появилось видео, на котором ему оказывают медпомощь сразу после нападения, а сам полицейский рассказывает, как на него напали.

 

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