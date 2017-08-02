2 месяца на погашение долга. Харьковчане выстраиваются в длинные очереди, чтобы сохранить субсидию

Выстраиваться в огромные очереди в районных филиалах КП "Харьковские тепловые сети" получатели субсидии начали в июне, увидев платежки с долгами за тепло - от нескольких гривен до 3-4 тысяч. Такие квитанции, уточнили затем в "ХТС", получили больше ста тысяч харьковчан после сверки расчетов управлений социальной защиты и поставщика услуг. Сейчас наибольший наплыв людей в районных отделениях КП уже прошел, но в длинную очередь попасть все еще можно, говорят харьковчане.

Нина Терентьевна, получатель субсидии:

Меня возмущает, что моя субсидия, я пенсионерка, возмущает, что переплата, переплата, переплата, а теперь 1600 платить за это самое. Я возмущена конечно. - А часто приходите? Много людей? - Ой, вчера была такая очередь, я вам передать не могу. И в субсидии большая очередь к информатору.

В управлении соцзащиты Московского района с самого утра несколько десятков людей. Харьковчане жалуются, в очереди приходится стоять часами независимо от дня недели.

Виктория, получатель субсидии:

Возмущает непоследовательность, хаотичность, непоследовательность очереди. Я пришла, не у кого спросить, приходиться стоять и спрашивать.

Раиса Петровна и Раиса Петровна, получатели субсидии:

Где мне узнать причину, почему мне не дают субсидию с апреля месяца. И до сих пор я не знаю, вот и сижу здесь. Точно такой же вопрос. И еще пришел долг 800 гривен на тепло минус субсидия. И 800 гривен за тепло.

Алена, получатель субсидии:

Пугает, что столько людей, неразбериха, не у кого ничего узнать. Хотим дальше оформить субсидию, потому что очень тяжело платить.

В районном управлении утверждают такой ажиотаж возник сразу по нескольким причинам. Основная - долги за тепло, пришедшие в квитанциях харьковчанам в июне и приостановка субсидии. Еще одна - монетизация, в этом году часть сэкономленных в отопительном сезоне средств на использовании газа или электроэнергии возвращается человеку "живыми" деньгами.

Ольга, информатор:

Согласно законодательству, мы отрабатываем это законодательство, поэтому люди пишут и на монетизацию, и оплата долгов. Сейчас куча народу.

В свою очередь, в профильном Департаменте обладминистрации отмечают, что Московский район действительно один из самых крупных в Харькове, поэтому надеятся, что справиться с огромным количеством людей поможет открытие нового центра, где будет установлено более современное программное обеспечение и увеличится число сотрудников. Кроме того, в ХОГА подчеркивают, тем людям, у кого образовались долги за прошлый отопительный сезон, первым дело нужно обратиться к поставщику услуг, уже после с документом подтверждающим оплату задолженности или с договором о расчетах за "коммуналку" в рассрочку идти в районное управление соцзащиты.

Юрий Шпарага, дир. Деп. соц. защ. населения ХОГА:

Им нужно приходить не в управление соцзащиты. а идти непосредственно в ту организацию, которая предоставляет эти услуги. Если у вас появились долги из теплосети, то нужно идти в теплосеть и решать там этот вопрос. А решается он просто, если долги не большие, то можно оплатить и мгновенно будет возвращена субсидия. Если долги большие, то можно реструктуризировать эти долги.

В "Харьковских тепловых сетях" тем временем уверяют, что в данный момент с потоком получателей субсидий справляются, поэтому работают в штатном режиме и увеличивать количество сотрудников, которые будут заниматься данными вопросами на предприятии не планируют. А вот вопрос о внесении суммы обязательного платежа в квитанцию, чтобы в будущем избежать проблемной ситуации с долгами потребителей, которая возникла этим летом, тепловики пока рассматривают, но точного решения - нет. В данный момент узнать об обязательном платеже получатель субсидии может из уведомления о назначении госпомощи, которое ему присылают из органов соцзащиты либо позвонив в районное управление.