Расследование дела о криминальных разборках у ресторана «Агдам» подходит к концу. Правоохранители нашли подозреваемого за рубежом

Резонансная стрельба возле ресторана «Агдам» на Новых Домах произошла в конце марта и напугала местных жителей.

Участники разборок открыли огонь непосредственно в спальном районе - конфликт в стиле 90-х начался в ресторане и впоследствии продолжился на улице.

В результате стычки погиб 32-летний гражданин Азербайджана, а гражданин Грузии 38 лет получил ранение в ногу.

Андрей Козаченко, заместитель главного врача по хирургической помощи

К нам обратились двое пострадавших, вернее, один обратился, второй был доставлен в сопровождении своих соотечественников. Тот, который был доставлен в состоянии, по сути, клинической смерти, уже ближе к биологической, его реанимировать не удалось. Умер. И второй пациент получил осколочное ранение, это даже не огнестрельное, видимо осколок стекла либо обшивки автомобиля - в нижнюю конечность. Его извлекли, и он амбулаторно был отпущен.

Основная версия полиции - уголовное перераспределение сфер влияния - подтвердилась. А вот на след двух исполнителей, которые прикрывали лицо, следователем в течение длительного времени выйти не удавалось. Пока один из них вместе с подозреваемым по другому делу не были задержаны за рубежом.

Олег Бех, нач. ГУ НП в Харьковской обл.

Из тех двоих, что задержаны, один имеет отношение к нам, иное лицо имеет отношение к иному преступлению на территории иной области, куда он будет экстрадирован.

Срок экстрадиции другого мужчины зависит уже от молдавской стороны и может длиться несколько месяцев.