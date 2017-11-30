Рассмотрение апелляции по Андрею Алимпиеву: почему заседание перенесли?

Алимпиева задержали 17 ноября по подозрению в растрате 2400000 гривен при закупке горюче-смазочных материалов.

20 ноября Дзержинский райсуд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с залогом 1500000 грн. Согласно определению суда, подозреваемый мог внести деньги в течение пяти дней.

22 ноября адвокат сообщил, что друзья и коллеги Алимпиева собрали всю необходимую сумму, но начальник ХНУПС принципиально отказался выходить из СИЗО.

24 ноября защита подала апелляцию.

Сегодня под стенами суда собралась группа поддержки Алимпиева, в руках люди держали плакаты в виде украинского флага, где было написано: "Андрей Николаевич Алимпиев, мы с вами!».

Олег Воробьев, ст. научный сотрудник ХНУВС им. Кожедуба

просто я уверен в том, что это какое-то недоразумение, знаю тысячи случаев, когда есть такие нестыковки при закупках, но такая мера пресечения вызвала возмущение у нас в коллективе, так есть вопрос- вызывайте пожалуйста!

Заседание происходило в формате видеоконференции. Сначала защитник еще одного подозреваемого по этому делу -заместитель начальника университета Игоря Никифорова заявил - в связи с занятостью он просит перенести рассмотрение жалобы. Потом и защитник Алимпиева ходатайствовал о переносе заседания из-за болезни. В отсутствие адвоката Алимпиев не захотел продолжать заседание.

Также во время суда стало известно об изменении подсудности. Все материалы дела были переданы в специализированную антикоррупционную прокуратуру, представитель которой также отсутствовал.

представитель военной прокуратуры

В порядке передачи материалов уголовного производства по подследственности они поступили в Генеральную прокуратуру и потом уже генеральная прокуратура передала их в специализированную антикоррупционную прокуратуру

Судебная коллегия, посовещавшись на месте, приняла дату следующих слушаний и назначила разбирательство жалоб на 7 декабря.