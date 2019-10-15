Раз в пять лет перед выборами: Кернес снова потратит на «Зеркальную струю» несколько десятков миллионов гривен

Горсовет снова удивляет горожан новыми капитальными ремонтами и потраченными на них суммами. Так Департамент коммунального хозяйства взялся за одну из "визитных карточек" города – «Зеркальную струю». Потратить на него решили больше 20 миллионов. Это на один фонтан. Еще около 7 на шпиль в сквере Победы, и почти 9 миллионов планируют потратить на то, чтобы переложить тротуар по Сумской от улицы Скрипника до улицы Жен Мироносиц. Сейчас участок в сто сорок метров выложен плиткой, которую по словам соучредителя Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Булаха можно было просто привести в порядок, заменив разрушенные участки. Это было бы и дешевле, и логичнее, уверяет Булах. Но в горсовете, вероятно, считают иначе.

Дмитрий Булах, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

Чому так дорого? Нажаль у нас в місті нічого не роблять дешево і нажаль при тому що і не дешево і не якісно найчастіше . Можна казати про те що там буде на цих сто сорока метрах будуть укладенні гранітні плити. Але знову ж таки як це буде функціонувати взимку коли граніт дуже слизький.

По словам Булаха последний раз капитальный ремонт этого сквера проводили в 2015 году. До этого он делался в 2010 году, перед выборами городского головы. В таких постоянно-периодических ремонтах антикорупционщики видят явные политические мотивы - самопиар работы мэра. Харьковчане же, в свою очередь, таким расходам не слишком радуются, потому как переживают, что эти миллионы идут не на то, что действительно сейчас нужно городу. Впрочем, конечно, есть и такие, на кого такая мэрская реклама действует.

Наталья

Ну смотря что они сделают, может они за эти деньги сделают что-то супер-супер. Пускай будет это ж Харьков.

Людмила

Для простого человека, для нас это конечно багато. Так как у нас трубы постоянно рвутся в теплосетях то это конечно. Это конечно красиво всё. Но.

Андрей

Можно было и обойтись без этого ремонта. Ну в верхах может быть виднее. Пану Кернесу виднее, наверное.

За ходом конкурса по ремонту можно наблюдать на сайте Рrozorro. Там пока ожидаемая стоимость ремонтов, то есть сколько горсовет планирует потратить на те или иные работы, дальше фирмы которые хотят предоставить эти услуги выставляют свою цену. И горсовет должен выбрать самое дешевое предложение из всех. Но узнать об этом очередном ремонте в самом горсовете не удалось, собственно, как и то, почему же так дорого будет стоить городу «Зеркальная струя».

Дмитрий Булах, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

Якщо на сто сорок метрів витрачається 9 мільйонів гривень, планується витратити, а вибачте в теплових мережах просто не платять зарплату вже четвертий місяць і масово звільняються робітники і ми подивимось буквально там за тиждень за два як стартує опалювальний сезон в Харкові, я боюся що це буде з великими проблемами. Бо власне не буде кому його запускати з таким відтоком кадрів.

А проблемы, собственно, уже начались - рабочие ХТС предупредили о том, что готовы бастовать из-за систематической невыплаты зарплаты.