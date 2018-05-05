Разбитая Окружная: когда чиновники обещают отремонтировать проблемные участки дороги

Окружная дорога, участок возле свалки. Водители жалуются - выбоин здесь уйма, поэтому, чтобы не повредить машину нужно притормаживать и аккуратно объезжать ямы. Но риск отправить авто в ремон твсе равно велике. Некоторые ямы достаточно глубокие и не всегда заметные ночью или прячутся под водой после дождя, сетуют автомобилисты, кроме того, есть участки с таким количеством дыр в асфальте, что не попасть вл овушку очень сложно.

Владислав и Анна:

Очень плохо, честно говоря. Мы с ремонта машину забрали, неделю назад потому-что в яму влетели там. Ну там я видел вначале уже делают ближе к жилмасиву, потихоньку латают, а здесь конечно ужасно.

Руслан:

Ремонтируют иногда. "Иногда, а вот сейчас как вам состояние?" - Плохое . "Вот этого участка" - Плохое, девушка. Ужасное состояние.

Плачевное состояние этого участка окружной дороги призначют и областные чиновники. И подчеркивают, что проведение ремонта на данный момент - один из самых острых вопросов для дорожников, поэтому над решением проблемы работают.

Михаил Богатирь, зам. нач. Службы автомоб. дорог в Хар. обл.:



Этот район, Роганский жилмассив. По всей Окружной у нас, будем так говорить, почти ликвидирована ямочность, но на этом участке она очень велика.

По словам чиновников, ямочный ремонт уже начат, завершить его планируют в течение недели, если позволят погодные условия.