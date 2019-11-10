Разведение сил в Донецкой области: подробности от штаба ООС

В рамках второго дня разведения сил и средств в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области еще 11 военных Вооруженных сил Украины и 14 единиц вооружения изменили тактическое положение.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«Сегодня, согласно графику, на участке разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское еще 11 военных ВСУ и 14 единиц вооружения изменили свое тактическое положение», - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что на новых позициях построены блиндажи для проживания армейцев, столовая, хранилища для боеприпасов и продовольствия, баня, а также санитарные сооружения. Все помещения обеспечены обогревателями и дровами для отопления.

«Позиции были подготовлены заранее подразделениями из состава резерва. Эти фортификационные сооружения на 100 процентов готовы как для проживания личного состава, так и для ведения обороны на нашем участке ответственности», - говорится в сообщении.