Развел костер в лесу - заплати штраф. Спасатели говорят о повышенной пожароопасности в связи с жарой

Огонь охватывал лесные массивы Харьковщины с начала года 60 раз - такие цифры озвучили спасатели. Общая площадь пожаров, которые были ликвидированы в течение 7 месяцев, составила свыше 19 гектаров. В сравнении с 2017-м годом, количество чрезвычайных ситуаций, когда пожарным пришлось бороться с огнем на открытых территориях, значительно уменьшилось. Однако из-за жары, которая установилась в области еще неделю назад и, по прогнозам синоптиков, продержится до средины августа, риски возникновения пожаров снова большие.

Сергей Колосовский, нач. Упр. предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Хар. обл.:

Статистика демонструє, що стан пожежної безпеки в лісах покращився, але у зв’язку з підвищенням температур забезпечення пожежної безпеки потребує постійного контролю, прийняття більш рішучих заходів по зберіганню екосистеми на території області. З метою недопущення виникнення пожеж на відкритих територіях, лісових масивах, головним управлінням проведено низку профілактичних заходів, проводяться планові та позапланові перевірки.

В течение нескольких месяцев чрезвычайники провели более 1000 рейдов. Нарушителей, которые разжигали костры или же курили на пожароопасных территориях, оказалось более сотни. Минимальный штраф, уточняют спасатели, составляет 34 гривны, максимальный - 170 гривен.

Сергей Колосовский, нач. Упр. предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Хар. обл.:

Притягнуто до адміністративної відповідальності 133 порушника на загальну сумму більше, ніж 11 тисяч гривень. Така робота проводиться. Ця робота проводиться безпосередньо працівниками лісгоспу, у них є всі повноваження для прийняття заходів адміністративного впливу на порушників у пожежо-небезпечний період.

На данный момент, отчитываются спасатели, на Харьковщине круглосуточно несут службу полтысячи пожарных и готовы к работе почти две сотни единиц техники, в том числе вертолет Ми-8. Если ситуация с пожарами в лесах будет усложняться, в ГСЧС отмечают, что смогут привлечь еще 2 тысячи спасателей.