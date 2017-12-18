Развитие толерантности в обществе и реализация масштабных социальных проектов. Благотворительный фонд харьковчанина стал одним из крупнейших в Украине

810 миллионов гривен только за 2016 год – именно такую сумму потратил «Фонд Александра Фельдмана» на благотворительность. Международный фонд вошел в топ-5 крупнейших именных благотворителей Украины по версии издания «Деловая столица», кроме того, в этом рейтинге занял второе место. На базе «Feldman Ecopark», который практически стал флагманом фонда, создано десятки социальных проектов, трансформированных под вызовы времени. В частности, программы оздоровления и реабилитации детей – в первую очередь пострадавших из-за военного конфликта на Востоке Украины, вынужденных переселенцев, воинов АТО, а также их семей. По словам основателя фонда, Александра Фельдмана, несмотря на финансовые трудности, благотворительные фонды продолжают выполнять свои функции, а иногда и функции государства, особенно в условиях войны. «Для меня – благотворительность своего рода наркотик, и даже когда средств на нее не хватает, приходится их привлекать»- подчеркнул меценат. На базе масштабного проекта «Feldman Ecopark» действует Детская эколого-натуралистическая академия, Центр реабилитации рукокрылых и Центр помощи диким, экзотическим и домашним животным «Добрый дом», регулярно проводятся спортивные мероприятия. Еще одно важное направление работы – развитие толерантности в обществе.