Реки на дорогах и возвращение Каскада: дожди проверили ливневки города на работоспособность

Машины, которые буквально плавают по дорогам города и Каскад, к которому на время вернулись старые функции - такие последствия ливня, прошедшего в Харькове на выходных. Соцсети заполнились фото и видео, где машины, боролись с волнами. Водителям приходилось даже залезать в автомобили через окна, а некоторым все же не удалось избежать воды в салоне. Больше всего от непогоды пострадали улицы - Одесская, Зерновая и Рыбалко, проспект Гагарина. Также местами затопило Баварию, Новые Дома и 602 микрорайон. Харьковчане уверены, виной всему дождевые канализации, которые банально не справляются с таким количеством осадков.

Сергей

На новых домах, на Танкопия. Ну, вечером, ну может по колено води было. Машин 20 стояло, выталкивали, там вообще люди без обуви ходили.

Александр

Потрібно, конечно, переробляти всю систему каналізації лівньової. Місто певно що як будувалося воно не розраховувалося на такі великі кількості опадів.

Светлана

Довелося сухою дійти, так. А лівньовки вони не працюють, досить часто таке буває, що як нирнеш, то по коліна.

Владислав

Та ні, напевно ні. Ні лівньовки ні комунальники ніхто не справляється, нажаль.

А вот что такое ливень в собственном доме уже как год знает Елена. В эти выходные, женщина начала новый марафон с протыкания обоев иглой. Говорит, благодаря тому что они хорошего качества - в них собирается вода и пока не доходит до розетки, поэтому таким образом женщина выпускает из них воду. Но вот ей повезло больше, чем соседке с пятого этажа, той непогода натворила большей беды за год.

Вот такая вот у неё кухня на кухне течет и видно прям на телефон мы снимали капли прям шли и вот тазы она подставляет чтобы не заливало соседей дальше.

Кровлю им на Садовом проезде, 5а говорит Елена, последний раз капитально ремонтировали в 2002 году. Видно тогда сделали на совесть - потому как не текло до прошлой осени. И только начались проблемы женщины стали обращаться сначала в ЖЭК, где ответили, что это дело города. Потом и в горисполком писали заявления.

Елена Бурая

Написали вот ей и ещё раз на горячую линию Кернесу позвонила соседка и уже ответили, что денег финансов не хватило, в этом году вам отказано. Но оно течет, снег, крыша, всю зиму мы прожили - тает снег, ужасно. Небольшой дождь вся вот эта стенка всё заливает. я просто боюсь не будет меня дома. Она всё время целый день на работе и замкнет и проводка и всё.

Делать ремонт женщина не может пока не решится проблема с протекающей крышей в их подъезде. Так что придется ждать, когда в горсовете появятся деньги, чтобы их крышу починили.