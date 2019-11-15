Реконструирован Полтавский международный аэропорт®

В аэропорту «Полтава» впервые после реконструкции приземлился пассажирский самолет. Это был Як-40 из Запорожья. На борту находились туристы из Нидерландов, которые путешествовали Украиной на среднемагистральных самолетах. Их впечатления о полете были восторженными, а новый аэропорт впечатлил современным архитектурным ансамблем.

Полтавский аэропорт статус международного получил не так давно – 20 декабря 2017 года. Решение было принято Кабинетом Министров Украины. Был утвержден проект масштабной реконструкции всех зданий и площадей аэропорта.

Об истории аэропорта «Полтава»

Аэропорт «Полтава» построен еще в 50-60 годах прошлого века. В 1985 году был введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал. 15 лет аэропорт не работал. Уменьшение пассажирского потока через Полтаву началось в 1991 году. С 2002 года до 2012 за средства областного бюджета предприятие сохранялось не действуя. Во время проведения Евро 2012 аэропорт «Полтава» использовался как резервный, кроме того, совершались чартерные рейсы и полеты по применению авиации в сельском хозяйстве. Кропивницкая летная академия использовала аэродром для учебных полетов курсантов.

В настоящее время «Полтава» – аэропорт международного класса с пассажирским терминалом общей площадью 5000 кв. м, в проекте – пропускная мощность 400 пассажиров в час. Круглый год на аэродроме могут приземляться самолеты. Удобное и расположение аэропорта – за 7 км от Полтавы и недалеко от автодороги МОЗ Киев – Харьков – Довжанский.

В 2018 году полтавский аэропорт снова был переведен в государственную собственность, так как территориальные общины были не в состоянии содержать такое большое предприятие. Первыми пассажирами реконструированного аэропорта стали футболисты мариупольской футбольной команды в этом же 2018 году.

Первым чартерным международным рейсом из аэропорта «Полтава» стал рейс в Египет, в Шарм-эш-Шейх, который был осуществлен на самолете «Боинг» 737-700. Директор аэропорта Владимир Окара рассказал представителям пресс-службы Полтавской ОГА, что посадочных мест насчитывалось 149, и все были заполнены. Через неделю все туристы вернутся в Полтаву. Переходите по ссылке, чтобы узнать еще больше об этих и других новостях.

2 мая 2019 года из аэропорта «Полтава» отправился в полет самолет в Турцию.

Забронировать билеты на авиарейсы из полтавского аэропорта можно на его официальном сайте.